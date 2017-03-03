Англия

Football.ua представляет анонс 6 поединков английской Премьер-лиги, которые вы сможете увидеть уже завтра.

Манчестер Юнайтед – Борнмут

Суббота, 14:30, Манчестер, Олд Траффорд. Прямая трансляция: Футбол 1

Ориентировочные составы:

МЮ: Де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Байлли, Блинд – Эррера, Погба – Мата, Руни, Мартиаль – Ибрагимович.

Борнмут: Боруц – Смит, Кук, Мингс, Дэниэлс – Артер, Сармен – Фрейзер, Уилшир, Пью – Кинг.

Не сыграют: Мхитарян – Уилсон, Федеричи.

Под вопросом: … — Фрэнсис.

Манчестер Юнайтед на прошлых выходных добыл свой первый трофей в сезоне (Суперкубок оставляем за скобками). Вряд ли можно ожидать расслабленности от МЮ. Подопечным Моуриньо пора уже подниматься в первую четверку, а конкуренция в составе наверняка не даст игрокам расслабиться.

Борнмут в новом году в Премьер-лиге еще не знал радости побед. 4 предыдущих матча команда Эдди Хау проиграла. Что же, тем приятнее было бы Вишням отпраздновать викторию на Олд Траффорд.

Слова:

Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед: "Борнмут – очень непростая, опасная команда. В ней есть качественные исполнители, которые не боятся играть. Обычно Вишни играют на победу, а не на ничью".

Эдди Хау, Борнмут: "Мы лучше атакуем, чем защищаемся. Сейчас нам нужно устранить бреши в обороне, над чем мы усиленно и работаем".

Интересные факты:

- Следующая победа в АПЛ станет для МЮ 600-й. Это первая команда, которая может достичь этого показателя (всего 949 игр, выиграно 599, сыграно вничью – 203, проиграно – 147).

- МЮ не знает горечи поражений в последних 16 матчах АПЛ (9 побед, 7 ничьих) – это самая длинная беспроигрышная серия в АПЛ в этом сезоне.

- Руни забивал в каждом из двух своих предыдущих матчей против Борнмута. Но Уэйну еще никогда не удавалось отличиться в трех первых матчах против одной команды.

- Райан Фрейзер отбил больше пенальти, чем любой другой игрок АПЛ в этом сезоне (4).

прогноз 3:1

Сток Сити — Миддлсбро

Суббота, 17:00, Сток-он-Трент, Bet365 Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Сток: Грант – Джонсон, Шоукрос, Инди, Питерс – Кэмерон, Уилан – Арнаутович, Аллен, Собхи – Крауч.

Миддлсбро: Вальдес – Бернардо, Айяла, Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Форшоу – Траоре, Рамирес, Гестед.

Не сыграют: Айрленд, Батленд, Шакири – Барраган, Чемберс.

Под вопросом: Уолтерс – Френд.

В прошлом туре Сток Сити с треском проиграл Тоттенхэму – 0:4 и теперь просто обязан реабилитироваться, тем более, на глазах у своих фанатов. Впрочем, и Миддлсбро пребывает не в лучшем расположении духа – подопечные Айтора Каранки уступили 0:1 в схватке с другим борцом за выживание, Кристал Пэлас.

Дома Сток проиграл лишь дважды в последних 12 поединках АПЛ, в то время, как Боро с августа не выигрывал на выезде. Да и в целом, 5 из последних 6 матчей на выезде Речники проиграли, причем все – в 1 мяч.

Слова:

Марк Хьюз, Сток Сити: "Миддлсбро не позволяет создать слишком много моментов и всегда готов огорчить вас. Обычно они пропускают лишь из-за индивидуальных ошибок".

Айтор Каранка, Миддлсбро: "Сток Сити находится на комфортной позиции в середине таблицы, а мы сражаемся за выживание. Нужно с первых минут показать, как важны нам 3 очка в этом матче".

Интересные факты:

- Эта встреча станет первой с 2009 года в рамках АПЛ на стадионе Bet365. Тогда Гончары праздновали победу 1:0, а единственный гол забил играющий и ныне Райан Шоукросс.

- Сток не проигрывает уже 7 домашних матчей в АПЛ кряду (выиграл 3, ничья – 4).

- В последних 13 матчах АПЛ в Стоке Миддлсбро выиграл лишь раз – в 1998 году, благодаря голам Найджела Пирсона и Хайме Морено. (В1, Н4, П8).

прогноз 1:0

Лестер – Халл Сити

Суббота, 17:00, Лестер, Кинг Пауэр Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Морган, Фухс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Оказаки, Варди.

Халл: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Ндиайе, Хаддлстоун, Клукас – Гросицки, Маркович, Эрнандес.

Не сыграют: Вог – Хенриксен, Одубаджо, Кин, Мейсон, Доусон, Мбокани.

Под вопросом: … — Лениган, Макгрегор.

Лестер при Клаудио Раньери так ни разу и не забил в АПЛ в 2017 году, да и вообще выступал из рук вон плохо, в результате чего итальянцу безжалостно указали на дверь. Как ни странно, после этого команда под руководством Крейга Шекспира взбодрилась. Да еще как – Ливерпуль был обыгран 3:1, а по ходу матча узнавался тот самый Лестер, что в прошлом сезоне стал чемпионом.

Но рано почивать на лаврах – Лисы все равно лишь в 2 пунктах от зоны вылета, а до магических 40 пунктов еще ох как далеко. Но и Тигры отчаянно будут пытаться победить, ведь несмотря на весь прогресс при Марку Силве они все еще 19-е, а вылетать в Чемпионшип — ой, как не хочется.

Слова:

Крейг Шекспир, Лестер: "Халл в последнее время набрал отличную форму. Так что нас ожидает непростой поединок".

Марку Силва, Халл: "Лестер был чрезвычайно мотивирован в матче с Ливерпулем. Вне всякого сомнения, это повторится и в игре против нас".

Интересные факты:

- Это будет 4-я встреча в АПЛ между командами. В предыдущих команды обменялись победами и раз сыграли вничью.

- Халл может стать первой командой, которая после выхода в элиту дважды обыграла действующего чемпиона.

- Рияд Марез забил 3 гола в своих 4 предыдущих матчах против Халла во всех турнирах. Лишь Суонси пострадал от алжирца больше (4 гола).

- Крейг Шекспир может стать лишь вторым тренером Лестера, выигравшим 2 первых матча у руля Лис. Первым был Клаудио Раньери.

- Халл проиграл 10 из последних 11 выездных матчей АПЛ.

- В 8 из 10 последних игр АПЛ на выезде Халлу не удавалось забить.

прогноз 3:0

Суонси — Бернли

Суббота, 17:00, Суонси, Либерти.

Ориентировочные составы:

Суонси: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Раутледж, Сигурдссон, Льоренте.

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон, Брэди – Воукс, Грей.

Не сыграют: Дайер, Монтеро, Ки – Марни, Дефур, Гудмундссон, Поуп, Барнс, Лонг.

Суонси в прошлом туре уступил Челси 1:3. Однако наверняка Пол Клемент не особо расстроился – такой результат был вполне ожидаем, Лебедям же нужно сконцентрироваться на соперниках меньшего калибра. Бернли, подобно Халлу, плохо играет на выезде, поэтому Суонси дома просто обязан брать свое – если надеется сохранить прописку в АПЛ, конечно.

Бернли в прошлом туре сыграл вничью с Халлом – и это лишь второй пункт, который команда набрала в АПЛ на выезде в этом сезоне. Тем не менее, команда Шона Дайча идет на 11-м месте и от зоны вылета ее отделяет целых 9 пунктов – столько же, сколько и от пресловутых 40 очков.

Слова:

Пол Клемент, Суонси: "Бернли отлично играет дома, а вот на выезде не так хорош. Нам нужно понять, почему, и воспользоваться этим".

Шон Дайч, Бернли: "Я вполне доволен нашим поединком против Халла. Мы намерены активно влиять на ход игры и на нас точно не будет давить наша статистика в выездных матчах".

Интересные факты:

- Суонси выиграл все 3 предыдущие встречи против Бернли, все со счетом 1:0.

- В 13 из последних 14 матчей Суонси в АПЛ забивали 3 и больше голов.

- Бернли побьет свой рекорд по количеству набранных очков за чемпионат, если победит в этом матче.

прогноз 1:0

Уотфорд — Саутгемптон

Суббота, 17:00, Уотфорд, Викаридж Роуд.

Ориентировочные составы:

Уотфорд: Гомес – Кэткарт, Кабул, Предль, Холебас – Капуэ, Берами, Клеверли – Ньянг, Саксесс, Дини.

Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Ромеу, Дэвис – Уорд-Праус, Тадич, Редмонд – Габбьядини.

Не сыграют: Перейра, Сарате, Уотсон, Кабаселе, Амрабат – Пайд, Таргетт, Остин, Маккарти, Ван Дейк.

Под вопросом: Пантилимон, Янмаат – Хескет.

Уотфорд близок к тому, чтобы обезопасить себя от вылета – 9 очков преимущества перед опасной зоной. Однако теперь Вальтеру Маццари важно не позволить расслабиться своим подопечным, ведь потерять концентрацию в последней трети сезона – смерти подобно.

Саутгемптону некогда огорчаться обидному поражению от МЮ в финале Кубка Лиги – в чемпионате Святые пока что идут ниже того же Уотфорда, а 13-е место – явно не то, чего ожидают привыкшие к хорошему фанаты Сотона.

Слова:

Вальтер Маццари, Уотфорд: "Нам нужно перестать отсиживаться в обороне. Мы слишком часто так делали и нужно избавиться от этой привычки".

Клод Пюэль, Саутгемптон: "После первоначального разочарования, мы в целом довольны своей игрой против МЮ. Она показала, что мы можем играть хорошо. Нужно перенести эту уверенность на встречу с Уотфордом".

Интересные факты:

- Уотфорд проиграл только 2 из последних 12 домашних матчей во всех турнирах, однако и Саутгемптон проиграл лишь 2 из последних 10 выездных поединков АПЛ.

- Шершни не смогли забить в 3 из последних 4 матчей против Сотона.

- Маноло Габбьядини может стать первым игроком Саутгемптона, который забивал в первых трех матчах АПЛ за команду.

- Трой Дини забил 4 мяча в последних 5 матчах АПЛ.

прогноз 1:1

Вест Бромвич – Кристал Пэлас

Суббота, 17:00, Вест-Бромвич, Хоторнс.

Ориентировочные составы:

ВБА: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Нем – Флетчер, Ливермор – Брант, Моррисон, Чадли – Рондон.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Данн, Сахо, Аанхолт – Миливоевич, Заха, Кабайе, Панчеон, Шлупп – К. Бентеке.

Не сыграют: … — Д. Бентеке, Уикэм, Сако, Суаре.

Под вопросом: Филлипс, Гэллоуэй – Манданда, Фламини, Реми.

Вест Бром проводит отличный сезон – Дрозды идут на 8-м месте и всерьез засматриваются на Лигу Европы. Они на 7 очков опережают идущий 9-м Вест Хэм и на 4 отстают от 7-го Эвертона. Ирискам в этом туре играть с Тоттенхэмом, так что Дрозды могут вплотную приблизиться к конкурентам. Вопрос лишь в том, хватит ли сил бороться до конца?

А вот Кристал Пэлас сражается за выживание и даже знатный специалист этого дела Сэм Аллардайс пока что не помогает. Если экс-наставник сборной Англии желает проявить свою магию, то пора бы уже – ведь финиш сезона приближается с неумолимой скоростью. Орлы проиграли лишь 2 из последних 6 матчей на Хоторнс и наверняка намерены и в этот раз разжиться очками.

Слова:

Тони Пьюлис, ВБА: "Просто фантастика – набрать 40 очков еще в январе. Нам нужно сконцентрироваться на оставшихся матчах, ведь они действительно сложные".

Сэм Аллардайс, Кристал Пэлас: "Отдавать по 50 пасов в центре поля и потом проигрывать 0:2 – это не для нас. Мы будем отталкиваться от своих сильных сторон".

Интересные факты:

- ВБА выиграл 7 из последних 8 домашних матчей в АПЛ.

- Кристал Пэлас не сумел победить в 9 из последних 10 матчей.

- В случае победы у Дроздов станет почти вдвое больше очков, чем у КП – 43 против 22.

- Гарет Маколи забил 6 голов – рекордный показатель для защитников ВБА в рамках АПЛ.

прогноз 2:1

Анонс матча Ливерпуль – Арсенал появится на нашем сайте позже в отдельном материале.

Евгений Музыка, Football.ua