Англия

Наставник Кристал Пэлас Сэм Аллардайс отреагировал на слухи о том, что нападающий Кристиан Бентеке рассматривает вариант с уходом из клуба.

Менеджер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс заявил, что Орлы не намерены расставаться со своим нападающим Кристианом Бентеке, даже если это не совпадет с желанием бельгийца.

"Бентеке подписал контракт на пять лет, так что он будет делать то, что скажем ему делать мы", — заявил Аллардайс.

"Он наш игрок, и он не будет диктовать свои желания. Он подписывал контракт по собственной воле".

Прошлым летом Кристал Пэлас заплатил Ливерпулю за Бентеке рекордные для себя 27 млн. фунтов. В 28 матчах этого сезон нападающий отметился 11 голами.