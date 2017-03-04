Англия

Полузащитник Арсенала Месут Озил пропустит матч Премьер-лиги против Ливерпуля из-за проблем со здоровьем.

Месут Озил не поехал вместе с остальными игроками Арсенала на субботний матч Премьер-лиги против Ливерпуля из-за простуды.

В среду Озил был отправлен домой с тренировки команды, но Арсен Венгер предположил на своей предматчевой пресс-конференции, что 28-летний полузащитник должен быть в порядке к матчу против Ливерпуля.

Тем не менее, врачи рекомендовали Озилу остаться дома и полностью оправиться от простуды, чтобы быть готовым к ответному матчу 1/8 Лиги чемпионов против Баварии.