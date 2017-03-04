Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не верит в возможность чемпионства в этом сезоне, однако настаивает, что его команда способна побороться за серебряные медали.

Сейчас МЮ на 15 очков отстает от Челси, однако идущий вторым Тоттенхэм опережает подопечных Моуриньо лишь на 5 пунктов.

"Будет сложно, но вполне реально финишировать на втором месте", — уверен Моуриньо.

"Первое место уже недостижимо. А вот за второе мы обязаны побороться".

"В Лиге Европы играть очень сложно, но турнир важен для нас. Мы сейчас в 1/8, если обыграем Ростов – пройдем в четвертьфинал, а там и до финала рукой подать".

Сейчас МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии. Сегодня Красные Дьяволы сыграют с Борнмутом.