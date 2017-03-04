Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо верит в потенциал защитника Люка Шоу.

Шоу считался одним из самых многообещающих фулбеков Европы, когда перешел в МЮ из Саутгемптона в 2014 году. Но в нынешнем сезоне Люку никак не удается пробиться в основу команды, хотя отчасти виной тому стали травмы.

"У нас много левых защитников. Реальность такова, что Дэйли Блинд, Люк Шоу, Маркус Рохо и Маттео Дармиан способны сыграть на этой позиции. И все они разноплановые игроки", — заявил Жозе Моуриньо.

"Я думаю, что в ближайшие пару лет Шоу может быть лучшим левым защитником МЮ – ведь у него есть все для этого. Учитывая возраст, физические данные, игру в атаке, он должен быть лучшим. Но для этого ему нужно упорно работать. Именно это сейчас и делает Люк", — цитирует Моуриньо beIN Sports.

Сейчас МЮ занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая на 2 пункта от идущего 4-м Арсенала и на 5 – от Тоттенхэма, который расположился на 2-й позиции.