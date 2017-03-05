Англия

Football.ua представляет анонс матчей Тоттенхэм — Эвертон и Сандерленд — Манчестер Сити.

Тоттенхэм — Эвертон

Воскресенье, 15:30, Лондон, Уайт Харт Лейн. Прямая трансляция: Футбол 2

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Алли, Эриксен – Кейн.

Эвертон: Роблис – Коуэлмен, Уильямс, Мори, Бейнс – Дэвис, Шнейдерлен, Гейе – Баркли, Лукман – Лукаку.

Не сыграют: Роуз, Ламела – Боласи, Бешич.

Под вопросом: Вертонген, Альдервейрельд – Кальверт-Льюин.

Тоттенхэм не стал долго горевать после вылета из Лиги Европы от Гента и вдоволь покуражился в матче со Сток Сити – 4:0. Но амбициозные Ириски – соперник посерьезнее, который наверняка постарается доказать обоснованность своих претензий на попадание в топ-5.

Впрочем, ливерпульцам стоит оглядываться и назад – ведь по итогам тура Вест Бромвич может приблизиться к команде Кумана на расстояние одного пункта, а борьба за удержание 7-й позиции вряд ли входит в планы голландского наставника.

Слова:

Маурисио Почеттино, Тоттенхэм: "10 очков – огромное отставание. Но впереди еще много матчей. Мы верим, что способны стать чемпионами в этом сезоне".

Рональд Куман, Эвертон: "В воскресенье нас ожидает битва. Жизненно важно выиграть борьбу в центре поля".

Интересные факты:

- Тоттенхэм не проигрывал в последних 8 матчах против Эвертона в АПЛ – 3 победы и 5 ничьих. В последний раз Ириски торжествовали еще в 2012 – 2:1.

- Тоттенхэм может установить новый клубный рекорд по количеству домашних побед в АПЛ кряду – 9.

- С начала сезона 2014/2015 Харри Кейн забил больше голов в Премьер-лиге, чем любой другой футболист – 63. Бомбардир Эвертона Ромелу Лукаку – 5-й с 45 мячами.

прогноз 2:1

Сандерленд – Манчестер Сити

Воскресенье, 18:00, Сандерленд, Стэдиум оф Лайт. Прямая трансляция: Футбол 2

Ориентировочные составы:

Сандерленд: Пикфорд – Коне, О'Ши, Джилободжи – Янузай, Гибсон, Ндонг, Ларссон, Овьедо – Борини, Дефо.

Манчестер Сити: Кабальеро – Санья, Отаменди, Стоунз, Клиши – Фернандиньо, Стерлинг, Де Брайне, Силва, Сане – Агуэро.

Не сыграют: Макнейр, Каттермол, Уотмор, Аничебе – Гюндоган, Жезус.

Под вопросом: Пикфорд, Кирххофф, Родвелл, Манноне, Пиенаар, Джонс, Денайер – Коларов.

Сандерленд выиграл лишь 1 из последних 6 поединков. В результате – не самая радужная картина – Черные Коты барахтаются в зоне вылета, отставая на 3 пункта от спасительного 17-го места.

Соперник на Стадион Света приезжает не самый удобный – Ман Сити, которому Сандерленд проиграл 5 последних матчей в АПЛ. Причем Горожане находятся в отличной форме – уже 8 матчей они не знают поражений, выиграв при этом 6 из них.

За Сандерленд может сыграть насыщенный график Голубой Луны – подопечным Гвардиолы предстоит сыграть 5, 8, 11, 15 и 19 марта – так что не исключено, что победу над Черными Котами постараются добыть "малой кровью".

Слова:

Дэвид Мойес, Сандерленд: "Нам нужно выиграть матч-второй у больших клубов. Так почему бы не обыграть Горожан?"

Хосеп Гвардиола, Ман Сити: "Не важно, на каком месте Сандерленд в таблице. Кто-то может считать, что мы обязаны выигрывать – но каждый матч тут очень и очень непростой".

Интересные факты:

- Сандерленд проиграл все 5 последних матчей АПЛ против Ман Сити. В последний раз Черные Коты пополнили свой очковый запас с Горожанами еще в апреле 2014 – 2:2.

- Сандерленд – любимый соперник Ман Сити среди команд, с которыми Горожане встречались 25 и больше раз – 68% побед (17 из 25 игр).

- Серхио Агуэро забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в матчах против Сандерленда.

- Джермейн Дефо отличился в воротах МС 8 раз в рамках АПЛ – больше пострадал лишь Уиган (10 мячей).