Football.ua представляет анонс заключительного матча 27-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Челси.
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06 марта 2017, 07:00
Вест Хэм — Челси
Понедельник, 22.00, Лондон, Олимпийский. Прямая трансляция: Футбол 2
Ориентировочные составы:
Вест Хэм: Рэндолф – Куяте, Фонте, Рид, Кресвелл – Нобл, Обьянг – Фегули, Снодграсс, Лансини – Кэрролл.
Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар – Коста.
Не сыграют: Огбонна, Тере, Сако, Антонио — …
Под вопросом: Арбелоа, Нордтвейт, Кэрролл.
Челси продолжает на всех парах мчаться ко второму чемпионству за последние три года. Команда находится в отличной форме и если продолжит в том же духе, то к концу чемпионата наберет свыше 90 очков – великолепный показатель для Премьер-лиги.
Стартовый состав Антонио Конте предугадать несложно – лишь на 2 позициях могут быть вариации. Виллиан пытается отвоевать утраченное место в основе у Педро, а Сеск – доказать, что с ним на поле Синим будет намного полезнее, чем с Неманьей Матичем.
Но Вест Хэм не выглядит таким уж явным аутсайдером в дерби. После кошмарного начала сезона команда Билича постепенно нашла себя. К игре с Челси Молотобойцы подходят с шестиматчевой серией без поражений.
Слова:
Славен Билич, Вест Хэм: "На этой неделе Энди Кэрролл отлично поработал на тренировках. Он должен быть готов к матчу. Я весьма оптимистично настроен в этом плане".
Антонио Конте, Челси: "Мы заложили отличный фундамент, который полезен и сейчас, и в будущем. Я надеюсь остаться в Челси, долго работать с этим клубом и принести ему много трофеев".
Интересные факты:
- Челси проиграл лишь дважды в 21 последней встрече против Вест Хэма (15 побед, 4 ничьих).
- Следующий гол Энди Кэрролла станет для него 50-м в АПЛ, Диего Косте до этого показателя не хватает 2 мяча.
- Сеску не хватает одной результативной передачи, чтобы обойти Фрэнка Лампарда и выйти на чистое второе место среди лучших ассистентов за всю историю АПЛ.
- Мануэль Лансини забил 7 голов в 11 матчах различных лондонских дерби в АПЛ.
прогноз 0:2
Евгений Музыка, Football.ua