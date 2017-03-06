Англия

Football.ua представляет анонс заключительного матча 27-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Челси.

Вест Хэм — Челси

Понедельник, 22.00, Лондон, Олимпийский. Прямая трансляция: Футбол 2

Ориентировочные составы:

Вест Хэм: Рэндолф – Куяте, Фонте, Рид, Кресвелл – Нобл, Обьянг – Фегули, Снодграсс, Лансини – Кэрролл.

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар – Коста.

Не сыграют: Огбонна, Тере, Сако, Антонио — …

Под вопросом: Арбелоа, Нордтвейт, Кэрролл.

Челси продолжает на всех парах мчаться ко второму чемпионству за последние три года. Команда находится в отличной форме и если продолжит в том же духе, то к концу чемпионата наберет свыше 90 очков – великолепный показатель для Премьер-лиги.

Стартовый состав Антонио Конте предугадать несложно – лишь на 2 позициях могут быть вариации. Виллиан пытается отвоевать утраченное место в основе у Педро, а Сеск – доказать, что с ним на поле Синим будет намного полезнее, чем с Неманьей Матичем.

Но Вест Хэм не выглядит таким уж явным аутсайдером в дерби. После кошмарного начала сезона команда Билича постепенно нашла себя. К игре с Челси Молотобойцы подходят с шестиматчевой серией без поражений.

Слова:

Славен Билич, Вест Хэм: "На этой неделе Энди Кэрролл отлично поработал на тренировках. Он должен быть готов к матчу. Я весьма оптимистично настроен в этом плане".

Антонио Конте, Челси: "Мы заложили отличный фундамент, который полезен и сейчас, и в будущем. Я надеюсь остаться в Челси, долго работать с этим клубом и принести ему много трофеев".

Интересные факты:

- Челси проиграл лишь дважды в 21 последней встрече против Вест Хэма (15 побед, 4 ничьих).

- Следующий гол Энди Кэрролла станет для него 50-м в АПЛ, Диего Косте до этого показателя не хватает 2 мяча.

- Сеску не хватает одной результативной передачи, чтобы обойти Фрэнка Лампарда и выйти на чистое второе место среди лучших ассистентов за всю историю АПЛ.

- Мануэль Лансини забил 7 голов в 11 матчах различных лондонских дерби в АПЛ.

прогноз 0:2

Евгений Музыка, Football.ua