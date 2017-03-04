Англия

Форвард МЮ Маркус Рашфорд рассказал о работе с Жозе Моуриньо.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд считает, что главную роль в его футбольном развитии сыграл Жозе Моуриньо.

"Жозе многое дает мне на поле и за его пределами, это сильно помогает моей карьере. Те, кто находятся рядом, видят, как сильно я прибавил. Иногда бывает трудно сделать то, что ты задумаешь в своей голове, но Моуриньо помог мне в этом. Моя игра стала более совершенной благодаря ему.

Я еще совсем молод. Другие люди в других клубах могут вообще не играть, находясь в подобной ситуации. Даже просто тренироваться с основой МЮ каждый день — это шанс для моего развития", — цитирует Рашфорда Sky Sports.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл 28 игр, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.