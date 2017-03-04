Англия

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино рассказал о форварде Харри Кейне.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино заявил, что Харри Кейн проявляет желание тренироваться дополнительно.

"Иногда Харри расстраивается, потому что хочет дополнительно тренироваться днем, а мы говорим: "Нет, не время, давай завтра". Он отвечает: "Нет, я хочу позаниматься сегодня днем, я хочу дополнительную тренировку".

Я ему отказываю. А он такой: "О, да брось, я не устал". Я все равно отказываю. В конце концов я говорю: “Ладно, у тебя 30 минут". И мы зовем двух вратарей из академии. Это говорит о его характере", — цитирует Почеттино Sky Sports.

Одной из возможных кандидатур на смену Луиса Энрике является Почеттино. Его клуб сейчас занимает третье место в АПЛ.