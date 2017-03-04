Сток Сити — Миддлсбро 2:0
Голы: Арнаутович, 29, 42

Сток Сити Грант – Джонсон, Шоукрос, Инди ( Афеллай, 87), Питерс – Кэмерон, Уилан – Арнаутович (Диуф, 65) , Аллен, Собхи – Крауч (Бераино, 79)

МиддлсброВальдес – Френд, Айяла ( Эспиноса, 8), Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Лидбиттер (Гедуира, 75) – Траоре, Рамирес ( Стуани, 46), Гестед.

Предупреждения: Шоукрос, 21 - Френд, 45+2, де Роон, 78

Лестер — Халл Сити 3:1
Голы: Фухс, 27, Марез 59, Хаддлстоун, 90 (автогол) - Клукас, 14

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Морган, Фухс – Марез ( Слимани, 83), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Оказаки ( Грей, 70), Варди.

Халл Сити: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Хаддлстоун, Ндиайе ( Эрнандес, 68), Клукас, Гросицки, Маркович ( Диоманде,78) — Ниассе.

Предупреждения:  Дринкуотер, 49 - Хаддлстоун, 89

Суонси — Бернли 3:2
ГолыЛьоренте, 13, 90+2, Ольссон, 69 — Грей, 20, 61

Суонси Фабиански – Нотон ( Ранхель, 89), Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Нарсинг ( Айу, 73), Сигурдссон, Льоренте.

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон ( Вествуд, 80), Брэди ( Арфилд, 66) – Воукс, Грей.

Предупреждения: Фер, 57, Корк, 85 — Уорд 10, Ми, 54

Уотфорд — Саутгемптон 3:4
Голы: Дини, 4, Окака, 79, Дукуре, 90+4 — Тадич, 28, Редмонд, 45+2, 86,  Габбьядини, 83

УотфордГомес – Бритос, Кабул, Предль, Холебас – Капуэ ( Саксэсс, 70), Берами, Клеверли, Ньянг — Окака ( Дукуре, 80), Дини.

Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Ромеу, Дэвис – Уорд-Праус ( Буфаль, 78), Тадич ( Класи, 87), Редмонд – Габбьядини ( Лонг, 85).

Предупреждения: Окака, 44, Предль 79, Дини, 82 — Соареш, 14,  Габбьядини, 83

Вест Бромвич – Кристал Пэлас 0:2 
ГолыЗаха, 55, Таунсенд, 84

Вест Бромвич Фостер – Доусон, Маколи ( Чадли, 63), Эванс, Нем ( Робсон-Кану, 71) - Ливермор, Флетчер, Брант, Моррисон, Чадли – Рондон.

Кристал ПэласХеннесси – Уорд, Томкинс, Сахо, Аанхолт ( Шлупп, 62) – Миливоевич, Кабайе ( Данн, 74), Заха ( Макартур, 82), Панчеон, Таунсенд – Бентеке.

Предупреждение:  Бентеке, 45+1