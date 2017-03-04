Состоялись пять поединков в рамках 27-го тура розыгрыша английской Премьер-лиги.
Сток Сити — Миддлсбро 2:0
Голы: Арнаутович, 29, 42
Сток Сити: Грант – Джонсон, Шоукрос, Инди ( Афеллай, 87), Питерс – Кэмерон, Уилан – Арнаутович (Диуф, 65) , Аллен, Собхи – Крауч (Бераино, 79)
Миддлсбро: Вальдес – Френд, Айяла ( Эспиноса, 8), Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Лидбиттер (Гедуира, 75) – Траоре, Рамирес ( Стуани, 46), Гестед.
Предупреждения: Шоукрос, 21 - Френд, 45+2, де Роон, 78
Лестер — Халл Сити 3:1
Голы: Фухс, 27, Марез 59, Хаддлстоун, 90 (автогол) - Клукас, 14
Лестер: Шмайхель – Симпсон, Хут, Морган, Фухс – Марез ( Слимани, 83), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон – Оказаки ( Грей, 70), Варди.
Халл Сити: Якупович – Эльмохамади, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Хаддлстоун, Ндиайе ( Эрнандес, 68), Клукас, Гросицки, Маркович ( Диоманде,78) — Ниассе.
Предупреждения: Дринкуотер, 49 - Хаддлстоун, 89
Суонси — Бернли 3:2
Голы: Льоренте, 13, 90+2, Ольссон, 69 — Грей, 20, 61
Суонси: Фабиански – Нотон ( Ранхель, 89), Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Нарсинг ( Айу, 73), Сигурдссон, Льоренте.
Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон ( Вествуд, 80), Брэди ( Арфилд, 66) – Воукс, Грей.
Предупреждения: Фер, 57, Корк, 85 — Уорд 10, Ми, 54
Уотфорд — Саутгемптон 3:4
Голы: Дини, 4, Окака, 79, Дукуре, 90+4 — Тадич, 28, Редмонд, 45+2, 86, Габбьядини, 83
Уотфорд: Гомес – Бритос, Кабул, Предль, Холебас – Капуэ ( Саксэсс, 70), Берами, Клеверли, Ньянг — Окака ( Дукуре, 80), Дини.
Саутгемптон: Форстер – Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран – Ромеу, Дэвис – Уорд-Праус ( Буфаль, 78), Тадич ( Класи, 87), Редмонд – Габбьядини ( Лонг, 85).
Предупреждения: Окака, 44, Предль 79, Дини, 82 — Соареш, 14, Габбьядини, 83
Вест Бромвич – Кристал Пэлас 0:2
Голы: Заха, 55, Таунсенд, 84
Вест Бромвич: Фостер – Доусон, Маколи ( Чадли, 63), Эванс, Нем ( Робсон-Кану, 71) - Ливермор, Флетчер, Брант, Моррисон, Чадли – Рондон.
Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Томкинс, Сахо, Аанхолт ( Шлупп, 62) – Миливоевич, Кабайе ( Данн, 74), Заха ( Макартур, 82), Панчеон, Таунсенд – Бентеке.
Предупреждение: Бентеке, 45+1