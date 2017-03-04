Англия

В матче 27-го тура АПЛ Ливерпуль принимал Арсенал на Энфилд Роуд.

Ливерпуль уверенно вел в первой половине игры как по игре, так и по счету. Абсолютно ничего не мог противопоставить Венгер Клоппу. Тщетные попытки сравнять счет ничем не заканчивались. С такой игрой Арсеналу будет очень сложно в предстоящем матче Лиги чемпионов.

Коутиньо был самым ярким игроком на поле в первой половине. Он дережировал атаками Красных так, что оборона Арсенала была похожа на дырявое решето.

Первый мяч забил Фирмино. Прошла передача на край штрафной, откуда последовала вторая — Коутиньо пяткой отдал на Фирмино. Бразилец пробил Чеха. В концовке первого тайма Ливерпуль закрепил свое преимущество. Фирмино не смог нанести удар с линии чужой штрафной, но сделал пас на подключившегося Мане. Его удар в дальний нижний угол оказался точным. 2:0.

На второй тайм Арсенал вышел спасать Алексис Санчес. Венгер снял опорника Коклена и явно не собирался отдавать этот матч без боя.

На 49 минуте Жиру замыкал навес в высоком прыжке и пробил под перекладину. Миньоле в блестящем прыжке спас ворота. Это был первый звоночек для обороны мерсисайдцев, но увы... Уже на 57-ой Санчес сделал отличный пас на Уэлбека, и тот переиграл Миньоле. 2:1.

Дальше матч шел на встречных курсах. Менеджер Арсенала вносил корективы при помощи замен. Вышел Уолкотт и Лукас Перес. Это был сигнал Клоппу, что можно спокойно отойти назад и жалить соперника острыми контратаками. Опасный момент Ливерпуля пришелся на 83 минуту. Замыкал подачу со штрафного Дивок Ориги, но попал в штангу.

На 91 минуте Ливерпуль вколотил третий мяч в ворота Арсенала и снял все вопросы о победителе в этом противостоянии. В контратаку убежали красные. Вейналдум прорвался в штрафную Арсенала и после передачи с правого фланга буквально расстрелял Чеха.

Football.ua

Ливерпуль – Арсенал 3:1

Голы: Фирмино, 9, Мане, 40, – Уэлбек, 57, –Вейналдум, 90.

Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Матип, Клаван, Милнер — Вейналдум, Джан, Лаллана (Лейва, 90) — Мане (Александер-Арнолд, 90), Фирмино, Коутиньо (Ориги, 80)

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Кокелен (Санчес, 46), Джака — Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74). — Жиру (Перес, 74)

Предупреждения: Коклен,34, Джан, 68, Джака, 78.