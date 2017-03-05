Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признался, что еще в среду не верил в шансы своей команды в матче против Арсенала, но поверил в них к пятнице.

В понедельник Ливерпуль уступил Лестеру 1:3. Однако уже вчера подопечные Клоппа обыграли на своем поле Арсенал со счетом 3:1 благодаря голам Роберто Фирмино, Садио Мане и Жоржиньо Вейналдума.

"Анализ матча против Лестера не давал мне никаких поводов для радости. Но ты можешь позволять плохому влиять на себя, если только ты настоящий глупец", — заявил Клопп.

"Если бы в среду меня спросили, можем ли мы победить Арсенал, я бы ответил "нет". В четверг – "не уверен". А в пятницу я уже верил, что Ливерпуль может обыграть Арсенал".

"Выступление в матче против Арсенала не должно вызывать удивление, потому что мы показывали подобную игру несколько раз".

После 27 сыгранных матчей в активе Красных 52 пункта. На данный момент Ливерпуль занимает 3-е место, однако его могут обойти Манчестер Сити и Арсенал, которые сыграли меньше поединков.