Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер признал, что решение оставить нападающего Алексиса Санчеса в запасе на матч с Ливерпулем было не из лучших, однако все равно считает, что не оно является главной причиной поражения (1:3).

Санчес забил 20 голов за Арсенал во всех турнирах в нынешнем сезоне, однако вчера неожиданно оказался вне стартового состава на игру с Ливерпулем. Алексис вышел на поле уже во втором тайме, когда Арсенал проигрывал 0:2 после голов Роберто Фирмино и Садио Мане.

Санчес сделал ассист на Данни Уэлбека, однако позже Жоржиньо Вейналдум забил 3-й гол Ливерпуля – 3:1 в пользу мерсисайдцев.

"Да, задумка оставить Санчеса в запасе не сработала. Но я считаю, что в первом тайме нападающим было тяжело потому, что мы не доминировали в центре поля. А во втором тайме – вы же видели, Данни Уэлбек и Оливье Жиру заиграли намного лучше, так что тут вопрос спорный", — заявил Венгер.

"Задумка была в том, что мы будем действовать более прямолинейно. Я хотел задействовать двух игроков, которые сильны в воздухе, а во втором тайме бросить в бой Алексиса. Мы играли прямолинейно в первом тайме, но не создали достаточно моментов и не смогли извлечь выгоду из угловых".

"Во мне достаточно мужества и ум мой ясен, чтобы анализировать. Не отрицаю, что Санчес – отличный игрок – я же купил его, но таков был мой план. В первом тайме вся команда не играла достаточно хорошо, и это гораздо более рациональное объяснение".

Уже во вторник Канониры проведут свой следующий матч – против Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов. После выездного поражения 1:5 Арсенал должен выигрывать как минимум 4:0, чтобы выйти в четвертьфинал.