Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассыпался в комплиментах нападающему своей команды Серхио Агуэро.

Испанский специалист высоко оценил игру Серхио в матче с Хаддерсфилдом в Кубке Англии (5:1). Теперь перед матчем против Сандерленда в чемпионате тренер сказал, что ему очень нравится то, как ведет себя на поле Агуэро.

"Мне нравится то, как он играет" , — сказал Гвардиола.

"Мне нравится, когда Агуэро злится на неправильные судейские решения, например. Нравится его реакция на то, что он потерял мяч. А теперь Серхио еще забивает голы. Вот почему я сказал, что в матче против Хаддерсфилда было лучшее его выступление.

"Серхио невероятный игрок, во всех смыслах этого слова. Поэтому мы счастливы, что у нас есть такой игрок. Также я знаю, что счастлив и Агуэро".

В этом сезоне за Горожан аргентинец сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми голами и 3 голевыми передачами.