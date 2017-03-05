Англия

Исполняющий обязанности главного тренера Лестера Крейг Шекспир уверен, что в матче против Халл Сити (3:1) хавбек Рияд Марез продемонстрировал свой прошлогодний уровень игры.

Рияд Марез помог Лестеру стать чемпионом Англии в прошлой кампании и был признан лучшим игроком сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов. В текущей кампании алжирец не напоминал себя прошлогоднего, а Лисы при Клаудио Раньери опустились на расстояние 1 пункта от зоны вылета.

Однако после увольнения итальянца Лестер сумел одержать 2 победы 3:1 – над Ливерпулем и Халлом. Во вчерашнем поединке с Тиграми Марез отметился голом, который стал победным.

"Марез был разочарован в себе. Мы сказали Рияду выйти на поле и быть собой. В матче с Халлом мы увидели старого-доброго Мареза", — цитирует Шекспира BBC.

Теперь Лестер на 5 пунктов оторвался от зоны вылета.

"Результаты заряжают игроков уверенностью. Две победы кряду помогут нам в 11 оставшихся матчах сезона", — уверен Крейг.

14 марта Лестер попытается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов в матче против Севильи (первый поединок Лисы проиграли 1:2 на выезде), а 18 числа сразится с Вест Хэмом в Премьер-лиге.