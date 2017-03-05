Англия

Голкипер Арсенала Петр Чех считает, что его команда уже не сможет выиграть чемпионат в нынешнем сезоне и теперь должна сконцентрироваться на попадании в Лигу чемпионов.

После вчерашнего проигрыша на Энфилде (1:3) Арсенал отстает от лидера чемпионата Челси на 13 пунктов, что практически лишило Канониров шансов на борьбу за чемпионство.

"Теперь мы слишком далеко от Челси. Не думаю, что они могут потерять так много очков. Сейчас мы должны сконцентрироваться на квалификации в Лигу чемпионов", — приводит слова Чеха официальный сайт Арсенала.

"У нас было две недели, чтобы подготовиться к матчу с Ливерпулем. Понимали, что они очень сильны на контратаках, так что мы не хотели давать им такую возможность".

"Мы не играли на должном уровне в первой половине встречи, трудно сказать почему так получилось", — добавил голкипер.

Следующий матч Арсенал проведет уже во вторник против Баварии, это будет ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что первый матч Арсенал проиграл с разгромным счетом (1:5).