Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо считает, что не на что жаловаться в матче с Борнмутом — ведь он уже закончен.

Вчера Манчестер Юнайтед дома разошелся миром с Борнмутом – 1:1, несмотря на то, что создал много моментов у ворот соперника. С конца первого тайма Юнайтед играл в большинстве – за фол против Златана Ибрагимовича был удален Эндрю Сармен.

Тайрон Мингс мог быть удален за то, что ударил Ибрагимовича бутсой по голове, когда тот лежал на газоне. Позже уже Златан "заехал" локтем защитнику. Капитан МЮ Уэйн Руни после матча потребовал наказания для Мингса, а вот его наставник придерживается другой позиции.

"Ибрагимович – мальчик большой, как и я, мы не будем плакаться. Не из того мы поколения, которое сразу бежит с жалобами в СМИ", — заявил Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

"Мы из поколения уличного футбола, футбола для больших парней. Что было, то было. Матч окончен. Для нас важен только результат. Реальность такова, что МЮ слишком много оков потерял дома".

"Возможно, игроки других клубов АПЛ получат 2-3 дня отдыха, время, чтобы расслабиться. Ну а мы же должны отправляться в Россию, на матч против Ростова в Лиге Европы в четверг. Нужно оставить в прошлом игру с Борнмутом и готовиться к следующей".

После 26 сыгранных матчей Ман Юнайтед продолжает идти на 6-м месте в АПЛ.