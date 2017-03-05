Англия

Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку считает, что для того, чтобы соответствовать уровню игры Луиса Суареса или Роберта Левандовски, ему необходимы поединки в Лиге чемпионов.

В этом сезоне бельгиец забил 17 мячей в АПЛ, и сейчас на грани подписания нового контракта с ливерпульским клубом.

"Могу ли я сравнить себя с Суаресом или Левандовски? Сейчас трудно об этом говорить", — сказал Лукаку в интервью Sky Sports.

"Они имеют постоянную практику в Лиге чемпионов, матчи, где могут показать себя. Мне тоже нужна Лига чемпионов, чтобы развиваться и участвовать в больших поединках".

"Я считаю себя одним из лучших нападающих в английской Премьер-лиге. В ближайшем будущем я хочу доказать это на самом высоком уровне"

В этом сезоне за Ирисок 23-летний форвард сыграл 27 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов.