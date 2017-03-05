Англия

Защитник Манчестер Сити настаивает на том, что болельщики Горожан должны оказать максимальную поддержку вратарю команды Клаудио Браво, а не критиковать его.

Клаудио перешел в Сити из Барселоны летом 2016 года, тогда за него было заплачено 17 миллионов фунтов. За время игры в составе Сити чилийцу не удалось зарекомендовать себя как надежного стража ворот.

"Браво — один из величайших голкиперов в мире. Он выиграл много трофеев с Барселоной, а также побеждал в Копа Америка с Чили", — сказал Сабалета журналистам.

"Переход из испанского чемпионата в английский иногда может быть не таким простым. Нам нужно набраться терпения, все мы должны поддержать Браво".

"Я просто хочу, чтобы болельщики Манчестер Сити оказали Клаудио максимальную поддержку. Все игроки команды и тренерский штаб уверены в Браво на сто процентов"

Напомним, что сегодня в 18:00 Манчестер Сити предстоит встреча с Сандерлендом.