Англия

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван прокомментировал победу своей команды в матче против Арсенала (3:1).

Лестер нанес серьезный удар по амбициям Клоппа насчет попадания в топ-4 и квалификацию в Лигу чемпионов, обыграв дома "красных" (1:3). Но после вчерашней победы (3:1) над Арсеналом Ливерпуль поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.

"Это была очень важная победа для нас. Нам было нужно оправиться после поражения и сыграть хорошо перед родными болельщиками", — цитирует Клавана официальный сайт Ливерпуля.

"Мы немного разочарованы, что пропустили гол, но, в конце концов, победа в два мяча в матче с Арсеналом — отличный результат".

"Команда играла очень сосредоточенно, особенно в первом тайме. Вторая половина матча, возможно, началась для нас не лучшим образом, но спустя некоторое время мы вернулись в игру", — добавил эстонец.



Следующий матч в чемпионате Англии Ливерпуль проведет против Борнмута 12 марта.

