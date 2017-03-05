Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн считает, что пребывает в лучшей форме в своей карьере.

В воскресенье Харри Кейн оформил дубль в ворота Эвертона, записав на свой счет 18-й и 19-й голы в этом сезоне Премьер-лиги.

"Я нахожусь в хорошей форме, чувствую себя лучше, чем когда-либо. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я хочу забивать голы", — заявил Кейн.

"Мы провели очень хороший матч, контролировали игру. При счете 2:0 у нас были шансы забить третий и четвертый голы. Последние 10 минут были нервными, но мы победили заслуженно".

На данный момент Тоттенхэм занимает вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 56 очков после 27 матчей.