Англия

Менеджер Тоттенхэма Маурисио Почеттино похвалил своих подопечных после победы в матче против Эвертона (3:2).

Маурисио Почеттино считает, что Тоттенхэм показал фантастическую игру в матче против Эвертона.

"Мы заслужили победу. Мы играли очень хорошо, первый тайм был фантастическим, и мы доминировали на протяжении всего матча. Мы играли с высоким темпом и показали очень качественную игру", — сказал Почеттино.

"Мы ожидали трудного матча, и он был таковым, но мы играли намного лучше Эвертона. Мы действовали с полной уверенностью в себе и с верой в то, что делаем".

Эта победа позволила Тоттенхэму сократить отставание от Челси до шести очков, но у "синих" есть матч в запасе.