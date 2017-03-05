Англия

Тоттенхэм впервые в своей истории выиграл девять домашних матчей Премьер-лиги подряд.

Обыграв Эвертон со счетом 3:2, Тоттенхэм продлил серию домашних побед в Премьер-лиге до девяти матчей, что является новым рекордом для Шпор.

За этот период на Уайт Харт Лейн были обыграны Вест Хэм (3:2), Суонси (5:0), Халл Сити (3:0), Бернли (2:1), Челси (2:0), Вест Бромвич (4:0), Мидлсбро (1:0), Сток Сити (4:0) и Эвертон (3:2).

Следующий домашний матч в Премьер-лиге Тоттенхэм проведет 19 марта против Саутгемптона.