Англия

Форвард Арсенала Алексис Санчес с большой долей вероятности покинет стан Канониров уже летом.

На прошлой неделе на одной из тренировок Санчес повздорил с одноклубниками и покинул занятия раньше положенного времени. Это вызвало негодование со стороны партнеров по команде и главного тренера Арсена Венгера.

Как информирует The Times, Санчес не желает оставаться в Арсенале и уже известил руководство клуба о своем желании как можно скорее сменить клубную прописку.

Отмечается, что инцидент с участием Санчеса, который произошел на тренировке, уже не первый. Ранее после поражения от Баварии в Лиги чемпионов (1:5) чилиец раскритиковал собственных партнеров по команде.

Венгер посчитал поведение Алексиса эгоистичным и провел с ним беседу, что еще больше усугубило отношения между тренером и игроком.

Контракт 28-летнего футболиста с Арсеналом рассчитан до лета 2018 года.