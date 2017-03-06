Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может быть наказан за свои действия в недавнем матче против Борнмута (1:1).

На выходных Ман Юнайтед в родных стенах не смог обыграть Борнмут — 1:1.

В одном из эпизодов защитник Вишен Тайрон Мингс наступил на голову Златану Ибрагимовичу, когда тот был на газоне. Позже уже швед во время верховой дуэли заехал локтем в голову обидчику.

Оба эпизода остались без внимания со стороны бригады арбитров, однако футболисты наверняка понесут наказание за свои поступки.

Как информирует The Times, сегодня Футбольная ассоциация Англии рассмотрит это дело и накажет игроков.

Ожидается, что Златан получит трехматчевую дисквалификацию, тогда как Мингс может быть наказан на более длительный срок.

Таким образом, Златан рискует пропустить поединок против Челси в рамках четвертьфинала Кубка Англии, а также матчи с Миддлсбро и Вест Бромвичем в АПЛ.

Отметим, что после поединка оба футболиста заявили, что действовали непреднамеренно.