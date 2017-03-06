Власти Лондона разрешили Челси одобрили реконструкцию стадиона Челси.
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06 марта 2017, 14:30
В начале этого года Синие разработали проект расширения Стэмфорд Бридж с 41-й тысячи до 60-ти тысяч зрительских мест.
Сегодня же мэр Лондона Садик Хано официально одобрил реконструкцию стадиона Челси.
Ожидается, что на месте Стэмфорд Бридж появится обновленный стадион и будет вмещать 60 тысяч болельщиков.
На перестройку арены Челси потратит около 500 миллионов фунтов.
Из-за реконструкции стадиона Пенсионеры будет вынуждены несколько сезонов провести на другом стадионе.