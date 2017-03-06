Англия

Власти Лондона разрешили Челси одобрили реконструкцию стадиона Челси.

В начале этого года Синие разработали проект расширения Стэмфорд Бридж с 41-й тысячи до 60-ти тысяч зрительских мест.

Сегодня же мэр Лондона Садик Хано официально одобрил реконструкцию стадиона Челси.

Ожидается, что на месте Стэмфорд Бридж появится обновленный стадион и будет вмещать 60 тысяч болельщиков.

На перестройку арены Челси потратит около 500 миллионов фунтов.

Из-за реконструкции стадиона Пенсионеры будет вынуждены несколько сезонов провести на другом стадионе.