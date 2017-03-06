Англия

Хуан Мата заявил, что после ничьей с Борнмутом в раздевалке Манчестер Юнайтед возникло чувство дежавю.

Команде Жозе Моуринью удалось взять лишь одно очко в домашнем матче против Борнмута (1:1), который играл в меньшинстве весь второй тайм, несмотря на преимущество во владении мячом и 20 ударов по воротам.

"Все мы очень разочарованы после ничьей против Борнмута. К нам вернулось то чувство, которое мы испытывали несколько месяцев назад после похожих матчей на Олд Траффорд", — сказал Мата.

"К сожалению, мы вновь испытали это чувство дежавю".

"Мы играли в хороший футбол, мы создавали моменты, но мы опять не были достаточно эффективными. Мы упустили два очка, и сейчас мы лишь можем думать о будущем, потому что в ближайшие дни нас ждет несколько серьезных испытаний".

Манчестер Юнайтед предстоит отправиться в Россию, чтобы в четверг сыграть против Ростова в Лиге Европы, а в понедельник Красные дьяволы сыграют на выезде против Челси в Кубке Англии.