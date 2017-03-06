Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что футболисты должны с гордостью защищать цвета Канониров, а не думать о том, кто их будет тренировать.

Сегодня на пресс-конференции перед матчем с Баварией журналисты спросили Пера Мертезакера, желают ли игроки, чтобы Венгер продолжил тренировать команду в следующем сезоне. Однако сам французский наставник ответил на вопрос.

"Это не дело игроков – выбирать тренера. Ваш вопрос неуместен на пресс-конференции, когда идет речь о подготовке к матчу. Футболисты должны играть", — заявил Венгер.

"Это то самое, что я спрошу кого-то в вашей компании, кто стоит ниже вас. Уверяю, я найду кого-нибудь, кто вами недоволен и хотел бы оказаться на вашем месте".

"Повторюсь: футболисты не выбирают тренера. Им нужно играть за клуб. Я считаю, Арсенал – лучший клуб в мире, нужно продемонстрировать, что ты гордишься защищать его цвета и предан клубу".

Матч Арсенал – Бавария состоится завтра. После неудачи 1:5 в первом матче Канониры должны выигрывать как минимум 4:0, чтобы пройти дальше.