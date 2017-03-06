Англия

Голкипер Сток Сити Джек Батленд, который сломал лодыжку во время игры за сборную Англии почти год назад, сообщил, что его перелом полностью зажил.

Голкипер Сток Сити Джек Батленд подтвердил, что он полностью восстановился после серьезной травмы.

"Хирург очень доволен состоянием моей лодыжки, перелом полностью зажил! Это был ужасный год, но, наконец-то, я услышал новость, которую так долго ждал! Теперь я могу надеть перчатки и вернуться на поле", — написал Батленд в Твиттере.

Голкипер сломал лодыжку в матче против Германии в марте 2016 года. Изначально ожидалось, что он поправится к началу текущего сезона, но из-за серии рецидивов его возвращение все время откладывалось.