Голкипер Сток Сити Джек Батленд подтвердил, что он полностью восстановился после серьезной травмы.

"Хирург очень доволен состоянием моей лодыжки, перелом полностью зажил! Это был ужасный год, но, наконец-то, я услышал новость, которую так долго ждал! Теперь я могу надеть перчатки и вернуться на поле", — написал Батленд в Твиттере.

Голкипер сломал лодыжку в матче против Германии в марте 2016 года. Изначально ожидалось, что он поправится к началу текущего сезона, но из-за серии рецидивов его возвращение все время откладывалось.