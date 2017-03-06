Англия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти отметил, что он сочувствует Арсену Венгеру, но он уверен, что менеджер Арсенала справится с критикой.

Бавария разгромила Арсенал со счетом 5:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, после чего на менеджера Канониров обрушился шквал критики.

"Это наша работа, нам приходится жить с критикой. Венгер — очень опытный менеджер, и я уверен, что он справится с этой ситуацией. Такое может случиться с каждым тренером. Критика — это нормально", — сказал Анчелотти.

"Я сочувствую Венгеру. У меня хорошие отношения с ним. Я очень его уважаю, и не каждому менеджеру удастся достичь того, чего он достиг с этим клубом".

Ответный матч между Арсеналом и Баварией состоится завтра на Эмирейтс.