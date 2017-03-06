Голы Эдена Азара и Диего Косты позволили Челси отпраздновать выездную победу над Вест Хэмом в матче 27-го тура Премьер-лиги.
Игроки Челси празднуют гол Косты, Getty Images
06 марта 2017, 23:56
Вест Хэм — Челси 1:2
Голы: Лансини, 90+2 - Азар, 25, Коста 50
Вест Хэм: Рэндольф — Куяте, Фонте, Рид (Бирам, 64), Крессуэлл — Обьянг, Нобл (Фернандес, 77) — Фегули (Айю, 64), Лансини, Снодграсс — Кэрролл
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 76), Фабрегас, Канте, Алонсо — Педро (Матич, 65), Диего Коста, Азар (Виллиан, 75)
Предупреждения: Фабрегас