Англия

Челси обыграл Вест Хэм

Голы Эдена Азара и Диего Косты позволили Челси отпраздновать выездную победу над Вест Хэмом в матче 27-го тура Премьер-лиги.

Игроки Челси празднуют гол Косты, Getty Images