Полузащитник Челси Эден Азар поделился своим мнением после матча с Вест Хэмом (2:1).
Эден Азар, Getty Images
07 марта 2017, 07:20
Вчера Челси на выезде одержал минимальную победу над Вест Хэмом (2:1). Азар был признан лучшим игроком встречи, именно он открыл счет забитым голам в матче.
"Мы сыграли хороший матч. Возможно, не лучший в сезоне, но, по крайней мере, мы создали несколько моментов, забили два мяча и сумели победить", — сказал Азар в интервью Sky Sports.
"Конте — нужный человек для нашей команды, это отличный тренер и прекрасный человек. Он нам очень помогает".
"Сейчас мы находимся на вершине турнирной таблицы, хотим там и остаться. Нам осталось еще 11 матчей".
"Постараемся выиграть чемпионат как можно быстрее. Мы хотим вернуть титул обратно на Стэмфорд Бридж. Это наша цель на сезоне", — добавил Эден.
После 27 туров АПЛ "синие" находятся на первой строчке в турнирной таблице, и опережают ближайшего преследователя Тоттенхэм на 10 очков.