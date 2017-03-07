Англия

Полузащитник Челси Эден Азар поделился своим мнением после матча с Вест Хэмом (2:1).

Вчера Челси на выезде одержал минимальную победу над Вест Хэмом (2:1). Азар был признан лучшим игроком встречи, именно он открыл счет забитым голам в матче.

"Мы сыграли хороший матч. Возможно, не лучший в сезоне, но, по крайней мере, мы создали несколько моментов, забили два мяча и сумели победить", — сказал Азар в интервью Sky Sports.

"Конте — нужный человек для нашей команды, это отличный тренер и прекрасный человек. Он нам очень помогает".

"Сейчас мы находимся на вершине турнирной таблицы, хотим там и остаться. Нам осталось еще 11 матчей".

"Постараемся выиграть чемпионат как можно быстрее. Мы хотим вернуть титул обратно на Стэмфорд Бридж. Это наша цель на сезоне", — добавил Эден.

После 27 туров АПЛ "синие" находятся на первой строчке в турнирной таблице, и опережают ближайшего преследователя Тоттенхэм на 10 очков.