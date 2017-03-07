Англия

Защитник Ливерпуля Джеймс Милнер считает, что его команде необходимо продолжать развиваться, и тогда Ливерпуль будет побеждать на постоянной основе.

Еще в конце 2016 года Ливерпуль мог рассчитывать на чемпионство в Англии. Команда занимала второе место в чемпионате и демонстрировала отличную игру. Но старт нового календарного года для Мерсисайдцев выдался не очень удачным, за последние шесть матчей в АПЛ команда смогла одержать лишь две победы.

"Мы выходим заряженными на каждую игру, мы знаем, насколько хороши. Команда может побеждать в каждом матче", — цитирует Милнера официальный сайт Ливерпуля.

"Сейчас мы хотим становиться лучше и продолжать развиваться, это наша цель. Победы придут".

"Было очень приятно победить в матче с Арсеналом (3:1), но, в тоже время, обидно было проигрывать Лестеру (1:3). Пока мы не в состоянии играть последовательно. Сейчас нам нужно совершенствоваться, чтобы побеждать на постоянной основе".

В следующем туре Ливерпуль дома сыграет с Бернли.