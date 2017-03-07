Англия

Легенда Челси Фрэнк Лампард считает, что защитник лондонской команды Давид Луис является лучшим на своей позиции в английской Премьер-лиге.

29-летний бразилец вернулся в Челси летом 2016 года. Ранее за "синих" он играл в период с 2011 по 2014 год.

С начала этого сезона Давид Луис показывает очень надежную игру. Вместе с Кехиллом и Аспиликуэтой они составляют трио центральных защитников и, надо сказать, играют они более, чем хорошо.

"Я думаю он повзрослел. Давид был хорошим футболистом когда мы выигрывали с ним Лигу чемпионов, но сейчас он еще лучше".

"После того, как Луис вернулся, он показывает хорошую дисциплину и играет очень качественно. Его защитные качество просто блестящие", — сказал Лэмпард в интервью Sky Sports.

"Вероятно, он лучший защитник в Англии в этом сезоне".

За Пенсионеров в этом сезоне Луис сыграл 29 матчей, в которых забил один гол.