Англия

Полузащитник Лиона Корентен Толиссо летом может стать игроком Ювентуса.

Старая Синьора хочет приобрести молодого полузащитника Лиона. 22-летний француз стал главной целью Ювентуса на ближайшее трансферное окно.

Согласно Corriere dello Sport, переговоры между Ткачами и Бьянко-нери уже идут полным ходом. Ювентус готов заплатить за Толиссо около 30 миллионов евро.

Лион хочет получить за своего футболиста не меньше 40 миллионов евро, но ожидается, что разница в суммах может быть улажена с помощью Марио Лемины, который отправится в стан Ткачей.

В этом сезоне Корентен Толиссо провел за Лион 34 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.