Челси на выезде обыграл Вест Хэм со счетом 2:1 в матче 27-го тура чемпионата Англии
Эден Азар празднует гол, Getty Images
07 марта 2017, 11:05
Голы Эдена Азара и Диего Косты позволили Челси отпраздновать выездную победу над Вест Хэмом в матче 27-го тура Премьер-лиги.
Смотри видео голов и обзор матча Вест Хэм — Челси:
Вест Хэм — Челси 1:2
Голы: Лансини, 90+2 - Азар, 25, Коста 50
Вест Хэм: Рэндольф — Куяте, Фонте, Рид (Бирам, 64), Крессуэлл — Обьянг, Нобл (Фернандес, 77) — Фегули (Айю, 64), Лансини, Снодграсс — Кэрролл
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 76), Фабрегас, Канте, Алонсо — Педро (Матич, 65), Диего Коста, Азар (Виллиан, 75)
Предупреждения: Фабрегас