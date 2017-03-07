Англия

Вратарь Канониров Давид Оспина намерен летом сменить клуб.

Вслед за нападающим Канониров Алексисом Санчесом, который изъявил желание сменить прописку, аналогичное заявление сделал второй вратарь команды Давид Оспина.

28-летний колумбиец после прихода в Арсенал Петра Чеха выступает, за редким исключением, в кубковых турнирах. В нынешнем сезоне оспина еще ни разу не сыграл в Премьер-лиге, зато регулярно выступает в Лиге чемпионов. И все же такое ограниченное количество матчей давида не устраивает.

Учитывая. что Чеху уже 35, Арсенал может приступать к поиску сразу двух вратарей.