Англия

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о матче 27-го тура Вест Хэм — Челси

Вроде бы обычный матч чемпионата Англии – середняк с деньгами против безусловного лидера и, соответственно, фаворита, более того, этой самый фаворит и выиграл. Однако – как ни крути, дерби. Однако – забитый "Олимпийский". Однако – свои взаимоотношения даже в текущем сезоне, ибо Вест Хэм выбил Челси из Кубка лиги на этом самом стадионе и болельщики как-то нехорошо себя вели…

Впрочем, задуматься этот матч заставил совсем о другом. Команда Антонио Конте вдруг со всей очевидностью, до рези в глазах у оппонентов, явила настолько совершенный контратакующий футбол, что, право, не знаю, может ли быть что-то красивее и кто способен сравниться с нынешним Челси. (Да знаю, знаю, что всё будет выверяться по еврокубкам в следующем сезоне, но позвольте порадоваться моменту!) Можно, конечно, вспомнить две контратаки в конце гостевого матча с Ман Сити, принесшие победу 3:1 и открывшие фантастическую победную серию ("Здравствуй, Люба, я вернулся!"), но там хозяева в отчаянии раскрывались. Здесь же всё выглядело несколько иначе.

1. Против классной команды достаточно одной ошибки у чужих ворот, и вы уже сунули свою голову в петлю. Перехват Канте на левом краю челсийской обороны, и с этого самого фланга разворачивается веер разящей контратаки – словно призванный напомнить, насколько смертоносным может быть веер в руках тренированного убийцы! Азар, неловкий пас, совершенный отыгрыш Педро, смещение Азара, всё читается на лице голкипера Вест Хэма Рэндольфа, удар – 0:1.

2. Абсолютное совершенство недостижимо, и Челси доказал это, запоров еще две потрясающие по раскатке, по осмысленности, по скорости преодоления центра поля и, как принято говорить, разжатия пружины контратаки. (Напоминаю, что «контратака» — в принципе, ложный для футбола, но уж больно привычный термин. Строго терминологически правильно писать и говорит «ответная атака».) Помните, как Коста махнул ногой после прострела Азара, а потом добивали Мозес и Педро? А с какого паса Кэхилла – вот уж гениальный ассистент, да?! – всё стартовало?!

Вот это настоящая красота футбола. Если б они еще и забили… Нечто вроде этого произнес Владимир Маслаченко во время репортажа о матче ЧМ-82 Франция – Северная Ирландия, когда Платини и компания нарисовали какие-то особенно хитрые кружева.

3. Гол Вест Хэма — из разряда тех самых ложек дегтя и напоминаний о том, что Конте еще работать и работать, нечего тут об Интере размышлять. Обрезка Сеска Фабрегаса, точно такая же беспощадность Вест Хэма, отчаяние Куртуа и еще минута нервов. Нехорошо.

4. Насколько же отличается игра Азара в этом сезоне! Только ли в травмах дело? Или всё же плавили беднягу Моуриньо, загоняли его силой в МЮ?! Ничего, они скоро снова встретятся)))

5. А Диего Коста?! Это его гол бедром – ммм! А как он с паса Азара крутанул защитника и заставил Рэндольфа совершить сэйв невероятной красоты!

6. По статистике Челси этот матч проиграл. Бу-га-га.

7. Интересно, насколько вдохновляют игроков известия о том, что у них спустя три-четыре года будет новый стадион, а пока придется куда-то перебраться? Как известно, мэр Лондона Садык Хан утвердил план возведения нового стадиона Челси на месте древнего, до предела исторического, любимого и т.д. стадиона Стамфорд Бридж, и строители Альянц Арены и "Птичьего гнезда" уже приступают к работе – за каких-то 500 миллионов фунтов (отсюда и слухи о продаже Абрамовичем доли в клубе китайцам)!

Духоподъемно получилось. Надеюсь, что и дальше будет так же.

Артем ФРАНКОВ