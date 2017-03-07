Две победы кряду под руководством Крэйга Шекспира дали возможность боссам Лис прекратить лихорадочные поиски замены уволенному Клаудио Раньери.
КРЭЙГ ШЕКСПИР, GETTY IMAGES
07 марта 2017, 14:58
Руководство Лестера приняло решение, что как минимум до конца сезона бывший ассистент Клаудио Раньери Крэйг Шекспир будет руководить чемпионом Англии. Это стало следствием двух побед кряду в Премьер-лиге.
Сейчас команда находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где проводит тренировочный сбор, и там Шекспир, как сообщает The Guardian, побеседовал с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабхой и его сыном Айаватом. Видимо, 53-летний специалист сумел убедить своих работодателей в том, что победы над Ливерпулем и Халлом не были случайностью.
Вполне возможно. что если Лестер, ведомый Шекспиром, сумеет пройти Севилью в Лиге чемпионов и наладит дела в чемпионате Англии, то длинный список претендентов на тренерский мостик Лис будет попросту перечеркнут. А нынешний наставник будет руководить командой и в следующем сезоне.