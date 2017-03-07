Англия

Две победы кряду под руководством Крэйга Шекспира дали возможность боссам Лис прекратить лихорадочные поиски замены уволенному Клаудио Раньери.

Руководство Лестера приняло решение, что как минимум до конца сезона бывший ассистент Клаудио Раньери Крэйг Шекспир будет руководить чемпионом Англии. Это стало следствием двух побед кряду в Премьер-лиге.

Сейчас команда находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где проводит тренировочный сбор, и там Шекспир, как сообщает The Guardian, побеседовал с владельцем клуба Вичаем Шриваддханапрабхой и его сыном Айаватом. Видимо, 53-летний специалист сумел убедить своих работодателей в том, что победы над Ливерпулем и Халлом не были случайностью.

Вполне возможно. что если Лестер, ведомый Шекспиром, сумеет пройти Севилью в Лиге чемпионов и наладит дела в чемпионате Англии, то длинный список претендентов на тренерский мостик Лис будет попросту перечеркнут. А нынешний наставник будет руководить командой и в следующем сезоне.