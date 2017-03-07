Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил игру немецкого полузащитника Лероя Сане.

Перспективный полузащитник Лерой Сане перешел в Манчестер Сити за 42 млн евро. Поначалу карьера молодого игрока в Англии не складывалась, однако по ходу сезона Сане стал играть важную роль в игре команды.

"Ему нужно время. Английские игроки, такие как Рахим Стерлинг и Джон Стоунз помогают ему подсказками", — сказал Гвардиола.

"Вот почему хорошо работать с молодыми игроками. Вы можете представить, насколько сильнее они станут через следующие несколько лет", — добавил тренер Манчестер Сити.

В текущем сезоне Сане сыграл 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.