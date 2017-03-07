Англия

Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что летом его клуб будет сосредоточен на подписании английских футболистов.

Пеп Гвардиола считает, что у самых успешных клубов всегда было большое количество доморощенных игроков в составе, приводя в качестве примера свои успехи с Барселоной и Баварией.

Тем не менее, Гвардиола признает, что подписать английских футболистов очень трудно, поскольку клубы Премьер-лиги воздерживаются от их продажи.

"Мне хотелось бы иметь больше английских игроков в своей команде. Но, поверьте мне, они очень дорогие", — сказал Гвардиола.

"Когда я был в Барселоне, у меня было много испанских игроков, а в Баварии — немецких. Так что я хотел бы подписать больше англичан, но иногда это невозможно. Рынок — это рынок. Но я хотел бы видеть четверых или пятерых английских ребят в составе".

В список трансферных целей Горожан входят полузащитник Арсенала Джек Уилшир, защитники Тоттенхэма Денни Роуз и Кайл Уокер, а также голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд.