Англия

Нападающий Челси Диего Коста считает, что соперникам стало легче играть против Вест Хэма после переезда Молотков на Олимпийский стадион.

Вест Хэм покинул Аптон Парк и перебрался на Олимпийский стадион перед стартом текущего сезона, и нападающий Челси Диего Коста считает, что этот переезд не пошел на пользу подопечным Славена Билича.

"Против Вест Хэма всегда было трудно играть на их старом стадионе. Матчи там всегда были сложными", — сказал Коста.

"Когда они переехали на новый стадион, где поле больше, а фанаты располагаются дальше от игроков, возможно, они перестали чувствовать ту же поддержку".

"Когда приезжаешь сюда, то возникает такое чувство, словно играешь на нейтральном поле, потому что никто не привык играть здесь".

С момента переезда на Олимпийский стадион Вест Хэм провел 19 домашних матчей: 8 побед, 3 ничьи, 8 поражений.