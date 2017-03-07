Англия

Бывший игрок Арсенала Робер Пирес подтвердил, что Алексис Санчес покинул тренировку Канониров перед матчем против Ливерпуля.

К удивлению многих, Алексис начал на скамейке запасных субботний матч Премьер-лиги против Ливерпуля.

Позже стало известно, что таким образом Арсен Венгер решил наказать чилийца за решение самостоятельно покинуть тренировку.

И хотя сам Венгер позже назвал эту информацию ложной, бывший игрок Арсенала Робер Пирес пролил свет на ситуацию.

"Я был там. Против Алексиса жестко сыграли в подкате, и он решил покинуть поле, после чего Косельни последовал за ним, чтобы разобраться", — сказал Пирес.

"Но фанаты должны понять, что не произошло ничего серьезного. Не было никакой драки. Были приняты дисциплинарные меры, но я был там и вчера, и между ними нет никаких проблем".