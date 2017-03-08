Англия

Защитник Вегард Форрен продолжит свою карьеру в стане одного из лидеров Чемпионшипа — Брайтона.

29-летний Форрен играет в центре обороны. На счету Вегарда 33 матча за сборную Норвегии.

Если не считать 6-месячного пребывания в Саутгемптоне в 2013 году (тогда норвежец не сыграл ни единого матча за Святых), Форрен 10 лет провел в Мельде, с которым трижды стал чемпионом страны.

В ноябре закончился чемпионат Норвегии и Форрен стал свободным агентом. Sky Sports сообщает, что Вегард будет защищать цвета Брайтона до конца нынешнего сезона.

После 36 туров Чемпионшипа на счету Брайтона 74 пункта. Команда идет второй, лишь 3 очка уступая Ньюкаслу.