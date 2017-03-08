Англия

Защитник Арсенал Эктор Бельерин заверил, что команда поддерживает тренера Арсена Венгера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов от Баварии (2:10 по сумме двух матчей).

Вчера Арсенал дома проиграл Баварии 1:5 и 7-й раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Этот вылет только увеличил давление на наставника Канониров Арсена Венгера, чей контракт с клубом истекает в конце сезона.

Бельерин верит, что французский тренер продолжит возглавлять команду в следующей кампании.

"Вся команда поддерживает Венгера", — заявил Бельерин, которого Венгер переманил в Арсенал из молодежной команды Барселоны в 2011 году.

"В футболе у тебя могут быть взлеты, а могут быть и падения. Сейчас мы переживаем не лучший период, однако способны с этим что-то сделать. Мы можем справитсья, если будем едины. Нужно просто забыть то, что произошло с Баварией и сфокусироваться на следующем матче".

"Теперь Арсенал обязан попытаться хорошо завершить сезон".

На вопрос о том, желает ли он видеть Венгера в Арсенале в следующем сезоне, Бельерин ответил: "Конечно. Это очень простой вопрос, особенно для меня. Арсен – это тот человек, который с самого первого дня давал мне шансы. Он сыграл большую роль в моем становлении как игрока. То же самое можно сказать о многих футболистах Арсенала. Мы все хотим, чтобы он оставался".

После 26 сыгранных матчей Арсенал занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.