Англия

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо продолжает верить, что его команде по силам по итогам сезона финишировать на первом месте.

После сыгранных 27 туров АПЛ Ман Сити с 55-ю баллами располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первого Челси на 11 пунктов. При этом у Горожан имеется матч в запасе.

"Футболисты Ман Сити обязаны не терять веру в чемпионство. Я все еще верю в первое место", — сказал Фернандиньо в интервью Sky Sports.

"Все мы знаем, что АПЛ — сложный чемпионат и здесь может случиться всякое. Все может измениться в самом последнем туре".

"Впереди у нас Сток Сити, а с ними играть всегда трудно. Затем Ливерпуль, Арсенал и Челси. Думаю, что в этом месяце решится, способны ли мы побороться за первое место".

Отметим, что матч Ман Сити — Сток Сити состоится уже сегодня.