Англия

Нападающий Челси Диего Коста заверил, что у него не было серьезного конфликта с тренером команды Антонио Конте.

Коста в понедельник забил свой 17-й гол в нынешней АПЛ в ворота Вест Хэма. Это помогло команде обыграть Молотобойцев со счетом 2:1 и восстановить 10-очковый отрыв от идущего вторым Тоттенхэма.

Однако зимой ходили разговоры о том, что на руках у Косты многомилионное предложение из Китая и на этой почве нападающий поссорился с Антонио Конте. Тогда Диего пропустил матч с Лестером (3:0) – якобы из-за травмы спины, но вскоре вернулся в основу.

"Да там ничего не было. В Англии любят выдумывать. Всякое бывает, но я показал, что там не о чем разговаривать", — заявил Коста ESPN.

"Я играю, забиваю голы – вот, что важно. Что бы я ни сказал – это все потом раздувают. Конте – человек, который проделывает огромную работу на тренировках. У него есть характер, как и у меня, как и у любого другого члена команды. Важно показывать свой характер так, чтобы это шло всем на пользу".

В понедельник Синие сыграют против Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Кубка Англии.