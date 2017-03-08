Полузащитник Челси Эден Азар в восторге от игры в одной команде с Нголо Канте.
Эден Азар и Нголо Канте, getty images
08 марта 2017, 12:30
Канте перешел в Челси перед началом нынешнего сезона из Лестера. Синие заплатили за него около 30 млн фунтов. Нголо сыграл во всех, кроме одного матча АПЛ.
"Когда мы играем, мне кажется, что я дважды видел Канте! Одного слева, другого – справа! Будто я с близнецами играю!", — заявил Азар.
"Нголо – потрясающий игрок, который очень сильно помогает команде. Так что мы счастливы, что он играет за Челси".
В понедельник Челси сыграет с Манчестер Юнайтед в 1/4 финала Кубка Англии, после чего в рамках АПЛ померится силами со Сток Сити.