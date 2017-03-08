Англия

Руководство Челси предложило Антонио Конте контракт на улучшенных условиях.

Тренер Челси Антонио Конте близок к тому, чтобы подписать новый контракт с клубом в ближайшие несколько дней.

В первом сезоне под руководством итальянца Челси уверенно идет к чемпионскому титулу, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Руководство осталось довольно работой Конте и предложило ему более выгодный контракт.

Несмотря на такие успехи в работе, с вопросом о продлении контракта были некие трудности со стороны самого Конте. Тренер признался, что его семья по прежнему живет в Италии и скучает по нему. Но, судя по всему, он перевезет своих близких в Лондон.

Стоит отметить, что в последнее время к Конте проявлял активный интерес Интер, который проводит очередной неудачный сезон. Также активизировались слухи о работе в Барселоне, где летом состоится смена тренера.