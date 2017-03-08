Англия

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович познакомился с 16-летним итальянским пареньком Пьерпаоло Д'Эррико, которому пророчат звездное будущее на Олд Траффорд.

Красные Дьяволы пригласили на просмотр 16-летнего самородка Пьерпаоло Д'Эррико, который выступал в одной из любительских региональных лиг Италии.

Парень, в нынешнем сезоне забивший 23 мяча за свою команду, в первом же матче за юношей МЮ (U-18) сделал хет-трик и, как сообщает Gazzetta dello Sport, произвел отличное впечатление. Пьерпаоло уже сейчас прочат блестящее будущее, и Манчестер Юнайтед не намерен упускать этого вундеркинда.

А первым трофеем Д'Эррико в Манчестере стало фото с его кумиром Златаном Ибрагимовичем, решившим лично взглянуть на юное дарование.